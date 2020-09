Filippo Magnini e Giorgia Palmas, le prime foto con Mia fanno piangere il campione

E’ bellissima Mia, la figlia di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, sono dolcissime le foto di loro tre insieme ancora ricoverati dopo il parto. La Palmas non vede l’ora di tornare a casa e riunire tutta la famiglia, c’è Sofia che attende di coccolare la sorellina. Venerdì 25 settembre l’annuncio più bello per Giorgia Palmas e Filippo Magnini e in queste ore gli scatti più teneri con la piccola Mia tra le braccia. Il bacio di mamma e papà e Mia tra le braccia dell’ex velina che scrive “Il senso della vita. Il nostro sogno diventa realtà – e aggiunge – quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto”. Magnini non regge e commenta “E io piango” mentre tutti inviano cuori e fanno gli auguri alla coppia.

MIA MAGNINI UNA DOLCE PRINCIPESSA CON IL PRIMO ABITINO

Giorgia Palmas non ha resistito e ha già fatto indossare a sua figlia il primo abitino, rosa e bianco, morbidissimo, perfetto per un neonato.

Il campione di nuoto intanto posa con la sua bimba tra le braccia e scrive: “E io ti guardo per ore ed ore. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango… Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire” e questa volta è la Palmas a commentare: “Che meraviglia”.

Sono tutti e tre ricoverati in clinica per la nascita di Mia. Magnini non ha lasciato nemmeno per un attimo da sola la sua Giorgia. A causa del Covid anche lui ha fatto il tampone prima del parto, prima del ricovero e così sono rimasti loro tre da soli ma felici per godersi quei momenti meravigliosi che le mamme e i papà conoscono bene.

I fan ringraziano, I follower commentano, mentre Giorgia e Filippo mostrano un po’ del loro immenso amore.