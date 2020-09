Mario Balotelli è single ma Alessia Messina pubblica le chat e finisce malissimo (Foto)

Questa volta qualcuno aveva creduto che per Mario Balotelli la bella Alesia Messina potesse essere la donna della sua vita e invece la storia è già finita, anzi il calciatore pensa non sia nemmeno iniziata (foto). E’ finita malissimo tra Balotelli e Alessia ma ci era sembrato di capire che lui fosse felice, che non volesse intromissioni, che accanto avesse una donna con cui pensare magari a un bel futuro insieme. Cosa è successo in pochi giorni? Mario Balotelli sembra che frequenti già un’altra ragazza, lei non vuole più sentirne parlare, ma in Sicilia sembra ci siano state le presentazioni in famiglia. A questo punto l’ex di Uomini e Donne si toglie qualche sassolino dalla scarpa e pubblica la chat con Balotelli.

BALOTELLI SI DICHIARA SINGLE DA TRE ANNI, LA MESSINA MOSTRA LE SUE PAROLE IN PRIVATO

Alessia non vuole più sentire parlare di Mario ma intanto qualcosina la deve dire, è ferita mentre tutti parlano della fine della loro storia d’amore.

“Grazie per avermi fatto vedere una nuova ragazza nella casa di Balotelli, ma non ho più niente a che fare con questo personaggio” scrive lei mentre il calciatore rinnega l’amore vissuto: “Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le p…e. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please!”.

A questo punto la bella siciliana pubblica le chat: “Tu vedrai il vero Mario, Alessia” e conclude dicendo che pensava di essere fidanzata e che di diventare popolare in questo modo non ne ha bisogno. E’ finita davvero male tra i due, ma è tempo di voltare pagina e di un nuovo taglio di capelli.