Chiara Giordano presenta il suo compagno, l’ex di Raoul Bova bellissima e felice (Foto)

Due grandi passioni nella vita di Chiara Giordano, la danza e il suo compagno, Luca Evangelista. Con la prima foto social la coppia esce allo scoperto ed è l’ex moglie di Raoul Bova a fare le presentazioni. Chiara Giordano è felice, per questo ancora più bella. Il suo fidanzato è ballerino e coreografo, conosciuto nel mondo della tv perché fa parte del cast di trasmissioni importanti in Rai. 47 anni lei, 32 lui e un amore che cancella il passato. Ha sofferto per la separazione da Raoul Bova, non l’ha mai nascosto, ma ha saputo reagire, ha ritrovato una nuova se stessa, si è data altre possibilità, anche più belle di prima. La passione per la danza l’ha già portata in alto e adesso con lei c’è Luca. La rivista Diva e Donna l’aveva già pizzicata in dolce compagnia ma adesso il dolce selfie dice tutto.

CHIARA GIORDANO: “IL NOSTRO POSTO E NOI DUE”

Non serve aggiungere altro, quel bacio dolcissimo e intimo sulla guancia, una vacanza insieme nel loro posto e poi un cuore rosso e il fuoco che arde. Chiara e Luca si conoscono da tempo, erano amici, poi tutto è diventato amore e passione. Adesso sì che è davvero felice e fa anche sorridere quando risponde ai commenti delle donne sui social.

“Ma davvero???? Felicissima per te, chiara. Sei stata veramente una donna elegante, raffinata ed educata. Io a quella lì l avrei presa sicuramente a sberle. Non ho un grande self control!!!!!” il riferimento è ovvio, è a Rocio Morales. Ed ecco la risposta della Giordano: “Non ne vale mai la pena! Meglio concentrarsi e tirare fuori il bello di sé” non ha detto niente ma ha detto tutto.

Altro commento di una follower: “Cosi’ si fa ! Io dopo 16 anni dalla separazione sono ancora sola , non mi sono piu’ ripresa dal tradimento e dai miei sogni infranti …credevo di avere una famiglia perfetta e invece….” e lei che risponde: “Si vede che devi ancora realizzare qualcosa di importante da sola..concentrati!”. Auguri Chiara!