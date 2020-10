Nozze d’argento per Cristina Parodi che festeggia con un altro sì a Giorgio Gori (Foto)

Venticinque anni di matrimonio per Cristina Parodi e Giorgio Gori, nozze d’argento per la coppia che ha festeggiato sposandosi un’altra volta, ancora una volta una cerimonia semplice come tanti anni fa. Le foto postate su Instagram dalla giornalista, una nuova dichiarazione d’amore per suo marito, perché con il tempo si sono ritrovati ancora una volta e se possibile si amano più di prima. Cristina Parodi ha voluto festeggiare anche sui social ricordando quel primo ottobre del 1995 ma anche una piccola parte della sua vita con il sindaco di Bergamo. La Parodi non appare spesso sui social con Gori ma questa era un’occasione davvero speciale per mostrare l’altra metà di se stessa.

CRISTINA PARODI E GIORGIO GORI FETSEGGIANO I 25 ANNI DI MATRIMONIO

Sono rari gli scatti della coppia ma il traguardo delle nozze d’argento è importante. Si sono sposati a Carpeneto in provincia di Alessandria quando Gori era direttore a Canale 5 e lei da pochi anni conduceva il tg. Una cerimonia semplice e mai un dubbio, anzi nel tempo hanno scoperto che i loro anni insieme continuavano a essere intensi, bellissimi nonostante il bello e il brutto della vita.

Hanno continuato a camminare l’uno accanto all’altra anche nei giorni di tempesta, come confidato da Cristina Parodi lo scorso febbraio a Verissimo. Tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica, ormai grandi e adesso confidano di avere ritrovato l’intimità dei primi tempi. Fiori bianchi per lei, tutta la tenerezza di Gori, la felicità per Cristina, non serve altro per festeggiare.

“Un’altra volta sì” è il commento della giornalista mentre mostra gli scatti della sua vita con Giorgio. Tra i tanti messaggi di auguri arrivano anche quelli di Laura Pausini che conferma sono una coppia speciale. Felice del commento aggiunge che la cantante li conosce da un bel po’ di anni, quindi tutto vero.