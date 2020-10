Fedez mostra il video di Chiara Ferragni quando ha scoperto di essere incinta

Chiara Feragni è incinta del suo secondo figlio, Fedez è già da tempo in ansia, al piccolo Leo è toccato il compito di annunciare la gravidanza sui social. Tutto perfetto e non manca il video del momento in cui Chiara Ferragni e Fedez hanno scoperto la seconda dolce attesa. La coppia era in Puglia, c’è anche la data esatta: il 23 luglio. A Lecce il loro secondo momento magico e dopo aver fatto il test la Ferragni attende il tempo necessario, nessuno dei due guarda il risultato, l’emozione è già alta. Fedez gira il risultato verso sua moglie, vuole scoprire dalla sua espressione se è incinta o no. Chiara si illumina e inizia ad emettere un suono da pentola pressione, per altri da dinosauro. Il rapper non capisce, pensa che non sia uscito niente, poi legge “Incinta”.

FEDEZ PUBBLICA IL VIDEO DI CHIARA FERRAGNI MAMMA DOPPIA

E’ felice e bloccata allo stesso tempo, in un video di pochi secondi e l’emozione è enorme. “Sono una mamma doppia” commenta Chiara prima delle lacrime. Fedez la corregge: “Sei una doppia mamma”.

I follower ringraziano per avere condiviso un momento così bello con tutti. Solo pochi secondi perché poi Fedez ha spento tutto: ci sono momenti che non vanno ripresi. Chiara Ferragni incinta del secondo figlio e l’annuncio è di Leone (Foto)

Tantissimi i messaggi per la coppia e ci sono anche tante donne che raccontano la loro esperienza, purtroppo non sempre a lieto fine. Tra tutte quella di una ragazza che aveva scoperto di essere incinta lo stesso giorno della Ferragni ma poi si è dovuta operare e il suo piccolo non c’è più. Fedez ha condiviso quel messaggio facendo a lei gli in bocca al lupo: “Condividere fotogrammi di vita, cercare di portare un po’ di positività. A volte strappano una lacrima e a volte un sorriso. Un grande in bocca al lupo a te”.