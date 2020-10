Federica Pellegrini e Matteo Giunta, finalmente le foto che confermano il loro amore

La cena romantica, l’abbraccio, occhi negli occhi e tutta l’intimità possibile, finalmente ci sono le foto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta insieme, quelle che il gossip attendeva da tempo. Una cena a due e questa volta davvero non ci sono altre persone al tavolo con loro. Gli atteggiamenti sono chiari, hanno anche lasciato il ristorante abbracciati e non da amici. Da domani le foto saranno sulla rivista Chi sotto gli occhi di tutti i curiosi e anche dei più romantici. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sembrano ormai sicuri di potere dire a tutti che sono fidanzati. La coppia è uscita allo scoperto e dopo tre anni è un bel traguardo.

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA FIDANZATI DA TRE ANNI?

Dicono che la campionessa di nuoto e il suo allenatore stiano insieme dal 2017, quindi una relazione che sarebbe iniziata mentre finiva quella con Filippo Magnini. Chi è a caccia del gossip prova a ipotizzare che Matteo abbia messo in crisi Federica. Per questo sarebbe finita la lunga storia d’amore tra i due nuotatori. Non ne sapremo mai di più perché sia Magnini che la Pellegrini non ne hanno mai voluto parlare.

Ciò che è importante è che entrambi oggi siano felici con i rispettivi compagni. Filippo Magnini è da pochi giorni diventato papà della bellissima Mia e non vede l’ora di sposare a dicembre Giorgia Palmas.

Tenerissimi Federica e Matteo per le strade di Roma dopo la cena in un ristorante stellato, sempre vicini grazie agli allenamenti. Sembra che dopo la serata siano rientrati per dormire nella foresteria degli atleti al Circolo Aniene.

Adesso si attende qualche dichiarazione d’amore della Pellegrini o magari di Matteo Giunta. Intanto, non c’è dubbio che siano una coppia bellissima. Si conoscono da tanti anni, forse si amano già da tre anni, se hanno deciso di mostrarsi lasciandosi scoprire dai paparazzi forse hanno anche qualche altro progetto di vita insieme.