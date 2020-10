Lite tra Antonino in auto con Belen e i paparazzi? Spinalbese ha già perso la pazienza (Foto)

Sappiamo bene che Belen Rodriguez ogni tanto perde la pazienza e si scaglia contro i paparazzi ma a lei si aggiunge anche il fidanzato Antonino. E’ la rivista Nuovo a mostrare la foto di una lite che sarebbe avvenuta tra Antonino Spinalbanese e i paparazzi. La coppia era in auto a Milano, evidentemente entrambi insofferenti alla presenza continua dei fotografi. Antonino sembra lanciare contro il paparazzo una bottiglietta. Di certo una bottiglia di plastica ma è la reazione che è finita ugualmente tra le pagine di cronaca rosa. Sembra che Belen e Antonino siano stati affiancati dai paparazzi che ovviamente facevano il loro lavoro tentando di scattare qualche foto. A scattare forse è stato lui.

LA REAZIONE DEL FIDANZATO DI BELEN CONTRO I PAPARAZZI

Le foto riportate dalla rivista risalirebbero a qualche giorno fa perché in questi giorni Belen e Antonino sono insieme a Roma. Lui ha seguito lei impegnata nella registrazione di Tu si que vales ma Antonino forse non ha gradito il contorno.

Dicono abbia lanciato una bottiglietta, i protagonisti non dicono nulla ma sui social intanto proseguono i commenti. Assurdi gli insulti che si continuano a leggere contro Spinalbese e adesso con questa presunta reazione di certo non diminuiranno. L’hair stylist milanese non è abituato allo showbiz, sono dinamiche a cui non è abituato ma anche Belen non si è mai rassegnata alla presenza dei fotografi, soprattutto nei periodi più difficili della sua vita.

Intanto, la coppia prosegue la breve romantica vacanza a Roma. Sul profilo social di Belen è anche comparso il primo bacio, due ombre e sono Spinalbese e la Rodriguez. Sono usciti allo scoperto, non poteva essere più chiara la showgirl argentina; si amano ma vorrebbero farlo senza gli occhi di tutti puntati addosso, almeno fino a quando cambieranno idea.