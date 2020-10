Maria de Filippi a Domenica IN parla della volta in cui lei e Maurizio furono scoperti

Mara Venier commossa, in lacrime accoglie nella puntata di Domenica IN dell’11 ottobre 2020 Maria de Filippi. Una ospitata attesa per due lunghi anni, sudatissima, tanto che a inizio puntata è andato in onda un video con la colonna sonora di mission impossible! E’ stata proprio una missione impossibile quella che Mara ha portato a termine e alla fine ce l’ha fatta! Oggi Maria si è accomodata nello studio di Rai 1 per una lunga intervista con Mara Venier e per il pubblico di Domenica IN.

MARIA DE FILIPPI E MAURIZIO COSTANZO: QUELLA VOLTA IN CUI SONO STATI SCOPERTI

E tra i tanti argomenti trattati, anche la nascita di un amore clandestino. Maria spera che l’ex moglie di Maurizio Costanzo si non offenda ma questa relazione, nata di nascosto, è stata poi la più importante della sua vita. “Speriamo che nessuno si offenda, neppure la sua ex moglie” ha detto Maria iniziando a raccontare quello che c’è stato con Maurizio. La conduttrice si riferisce a Marta Flavi, che proprio in quel periodo era sposata con il giornalista. Maria aggiunge: “Io e Maurizio all’epoca eravamo avanti. Siamo stati scoperti al telefono e lì siamo stati costretti a fare una scelta: o stiamo insieme o ci separiamo. Quando fummo scoperti, non furono poche le complicazioni familiari. Nessuno lo sapeva, nessuno sapeva nulla, io lavoravo da poco per lui e anche per questo avevo un po’ paura”.

Non è la prima volta che Maria ne parla ma Mara vuole andare a fondo e scava in questa storia…La de Filippi allora continua: “All’epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e parlavo per ore al telefono con Maurizio. Un giorno mentre io e Maurizio chiacchieravamo, sua moglie alzò la cornetta e ascoltò la conversazione, quindi tutti e tre eravamo connessi al telefono. In quel momento mi sono augurata che lui avesse il coraggio di dire di voler continuare la nostra storia. Dopo pochi giorni mia madre lo chiamò per per chiedergli quali intenzioni avesse con me. A oggi posso dire che lui sia sicuramente per me l’altra metà della mela.”