Belen parte in camper con Antonino e Santiago, Stefano cambia look (Foto)

C’è qualche collegamento tra la partenza di Belen Rodriguez con Antonino Spinalnese e il figlio Santiago e il cambio look di Stefano De Martino? Forse nessuno ma le foto arrivano sui social una dopo l’altra e mentre Belen è felice nel camper con i suoi amori, Stefano resta solo a Milano. Il ballerino e conduttore campano ha tagliato tutto, non solo la sua storia d’amore con la mamma di suo figlio ma anche la barba. De Martino ha lasciato solo i baffi, si mostra così nella sua ultima storia di Instagram. E’ nella sua nuova casa, petto nudo, disteso sul divano. E’ il suo nuovo look per qualche interpretazione o è solo la voglia di cambiare? Tanto è cambiato invece nella vita di Belen. La showgirl argentina, sempre nelle storie Instagram, ha voluto rivelare a tutti che il figlio è con lei e Antonino.

SANTIAGO IN VIAGGIO CON MAMMA E ANTONINO



E’ evidente che la Rodriguez sia sicura dei suoi sentimenti per Spinalbese, con loro in viaggio c’è anche il piccolo Santiago. Tutti pensavano che il bambino fosse rimasto a casa con il papà e invece Santi appare in camper con la mamma e il suo nuovo compagno.

Una scelta insolita quella di viaggiare in camper ma vista la destinazione, tra un lago e una passeggiata, è quella giusta. Inoltre, il periodo non è dei migliori per incontrare altre persone.

Il camper è il viaggio in sicurezza scelto da Belen e Antonino. Un modo diverso per viaggiare e gustare momenti semplici. Come la maglietta che Spinalbese ha lasciato sul box doccia e che Belen fotografa e mostra dicendo che è un cosa che le piace molto, ma a cosa si riferisce: Antonino ha lavato la maglietta o è la sua presenza accanto a lei che le piace così tanto.