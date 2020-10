Pranzo a letto per Belen mentre insegna ad Antonino lo spagnolo (Foto)

Pensavamo che Belen con Antonino mantenesse un profilo più basso, desiderasse apparire meno con un nuovo amore sui social, invece ci sbagliavamo (foto). Belen Rodriguez è entusiasta della sua nuova storia d’amore dopo Stefano De Martino e ha già iniziato a condividere su Instagram le sue storie con il fidanzato in camera da letto. Sono in albergo, Belen è pigra, vuole essere coccolata e Antonino le porta un piatto di pasta ma non resta con lei, continua a fumare e intanto impara lo spagnolo. La showgirl argentina le dà lezioni di lingua, le immagini fanno sorridere ma le critiche non tardano. C’è chi pensa al piccolo Santiago ma ricordiamo che Belen e Stefano sono sempre stati dei genitori meravigliosi. C’è chi critica il fatto che si sia innamorata di nuovo in pochi mesi.

BELEN E ANTONINO AL PARCO CON IL PICCOLO SANTIAGO

Santiago conosce bene Antonino Spinalbese e lo dimostrano anche le foto dei tre insieme per un picnic al parco. L’hair stylist milanese non perde di vista nemmeno un attimo la showgirl argentina, la segue ovunque o forse è lei che segue lui. Innamorati e felici, lui in canottiera con sigaretta sempre tra le dita, lei che lo stuzzica e allo stesso tempo ride per il suo spagnolo.

Intanto, anche sul profilo di Spinalbese sono apparse le prime foto di Belen, ancora una volta in bianco e nero, forse in attesa dei colori. La verità è che c’è grande curiosità intorno a questa coppia che vive con serenità un momento perfetto facendo gli scongiuri e alzando il dito medio contro chi prevede durerà poco tempo.

Chissà quanto dovremo attendere per vederli insieme magari in tv a raccontare delle loro emozioni, almeno per rispondere a tutti gli haters che non fanno altro che insultare Antonino, evidentemente pieni di invidia e di tempo da perdere.