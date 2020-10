Fabrizio Corona continua su Instagram il suo sfogo: “Nina drogata e alcolizzata”

Non ha voluto smettere il suo monologo Fabrizio Corona e ha continuato sui social. Lo ha fatto su Instagram, dopo che Barbata d’Urso gli ha spiegato che era il caso di interrompere la diretta, visto che il suo intervento a Live-Non è la d’Urso, era andato molto molto per le lunghe. Tempistiche a parte, forse la conduttrice non si aspettava che Fabrizio Corona avrebbe parlato di quello che ha poi deciso di dire in puntata. Avrebbe dovuto dire la sua sul famoso audio pubblicato da Nina Moric, avrebbe dovuto spiegare perchè Carlos era tornato a casa da lui, visto che Corona era risultato positivo al covid 19 e doveva restare in quarantena. Ma come un fiume in piena ha iniziato a raccontare del perchè Carlos è tornato, di quanto è stato male e delle colpe di Nina Moric che ha definito una psicopatica.

Dopo le pesanti accuse fatte da Corona, che ha messo in mezzo anche riti satanici, nella diretta sui social ha anche spiegato perchè Carlos è tornato a casa sua nonostante il covid 19. Lo ha fatto perchè era impossibile pensare di stare con sua madre.

Non contesto la decisione di Mediaset. A Live mi hanno stoppato perché forse davo fastidio alla sensibilità del pubblico, forse ho urtato l’animo di qualcuno. Ma i miei diritti? A quelli chi ci pensa? Io stavo parlando con il cuore e raccontavo quello che è successo davvero .

ha detto Corona che ha lasciato il collegamento su Canale 5 senza nemmeno salutare.

FABRIZIO CORONA ATTACCA NINA MORIC DAI SOCIAL: E’ UNA DROGATA

Ed ecco le accuse lanciate a Nina Moric:

Quella signora non è stata capace di fare la madre. Per due giorni era da lei e non è andato a scuola. Due giorni! Due giorni era con gente che fumava le canne. Lui è tornato a casa sabato perché l’ha trovata a casa sua sdraiata per terra in salotto, una di 50 anni, sdraiata nel salotto. Lei con 4 ragazzini tossici del ca**o, idioti trapper del cavolo. Io sacrifico la mia vita per la verità. Si è svegliata la mattina alle 11 per fargli la colazione dopo che si era alcolizzata e drogata la sera prima e lui l’ha trovata sdraiata sul pavimento. Tu trovi una madre sdraiata sul pavimento. […] Lei è 10 anni che non paga la scuola, non sa nemmeno dove studia il figlio.

Ha chiuso poi la diretta Instagram senza aggiungere altro.