Marta Flavi ringrazia Maria De Filippi per la fine del matrimonio con Maurizio Costanzo (Foto)

Nell’intervista di Maria De Filippi a Domenica In la rivelazione della storia clandestina con Maurizio Costanzo e sulla rivista Nuovo arriva la risposta di Marta Flavi. E’ lei ovviamente l’ex moglie tradita, è lei che scoprì tutto e cacciò via il marito. Marta Flavi oggi ringrazia la donna che ha messo fine al suo matrimonio con Costanzo, sono passati tanti anni ma chissà quanto c’è di pungente nelle sue parole. La Flavi e Costanzo sono stati sposati per cinque anni e poi è arrivata Maria che non ha nascosto che è stata l’amante prima di diventare la moglie. Il tutto rivelato senza intenzione di offendere Marta. La domanda è arrivata alla diretta interessata, è la domanda sul tradimento di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ammette che all’inizio avere scoperto tutto le ha fatto uno strano effetto e arriva la prima frecciata: “Lui per me era come un padre…” poi il seguito.

MARTA FLAVI PARLA DELLA RELAZIONE CLANDESTINA TRA MARIA DE FILIPPI E MAURIZIO COSTANZO

“Il tradimento con la De Filippi? Ora ringrazio. All’inizio ha fatto uno strano effetto. Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare, davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei” ovvio che non deve essere stato semplice ma oggi tutto sembra passato. “Ora ringrazio Maria per avermelo portato via” ed è questa frase la più pungente di tutte.

A Mara Venier il “merito” di avere tirato fuori questa storia, è a lei che Maria ha raccontato anche come furono scoperti: “All’epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono”.