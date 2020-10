Belen e Antonino, c’è la prima foto di coppia e non è banale

Non è certo una foto di coppia a confermare la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ma è un tassello in più che si aggiunge. La prima foto di Belen e Antonino sul profilo social della showgirl non è solo la bella immagine in bianco e nero che sembra in movimento. Un ballo tra i due o forse solo la scelta di attraversare la strada abbracciati mentre lui la guida. Procede a gonfie vele e ancora di più dopo i fine settimana trascorsi insieme e dopo l’ultima brevissima vacanza in tre in camper. Sembra che con Antonino la splendida Belen stia vivendo tutta un’altra vita. Nelle foto con Spinalbese c’è un’atra donna, non è la stessa che appare tra uno shooting e l’altro o in tv. Avevano già condiviso alcune stories su Instagram ed è soprattutto il profilo di lui che è pieno di foto della sua fidanzata.

BELEN E ANTONINO PASSANO ALLA SECONDA FASE

Un passo alla volta hanno mostrato il loro amore, prima si sono frequentati senza dire nulla, poi hanno iniziato con attenzione a postare qualche scatto, mai insieme, poi le stories. Lui che mostra come vede lei; Belen che indugia sui suoi particolari.

Il più delle volte sono immagini in bianco e nero e anche la loro prima foto insieme scattata in una centralissima zona di Milano non ha colori. Sono vicini a casa di Belen.

Antonino Spinalbese sembra che per il momento abbia messo da parte il suo lavoro di hair stylist di Aldo Coppola per dedicarsi ad un’altra sua passione, la fotografia. E’ lui adesso il fotografo preferito della Rodriguez, è lui a scattarle le foto più belle, quelle in cui coglie qualcosa in più degli altri. Amore e passione insieme in attesa di uno scatto insieme ma a colori.