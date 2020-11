Bendetta Rossi e Marco: le immagini più belle dalle Hawaii (FOTO)

Benedetta Rossi e Marco hanno deciso di postare sui social alcuni degli scatti che ce li mostrano insieme, innamorati più che mai, nel giorno del loro anniversario celebrato alle Hawaii. Il rinnovo delle promesse che hanno deciso di fare su una spiaggia al tramonto! E in occasione di questo anniversario dal sapore più casalingo, Benedetta ha deciso di condividere con i suoi followers le immagini di questo rinnovo delle promesse, una celebrazione dolcissima e super colorata in spiaggia, il sogno di una vita.

E pensare come sia cambiato tutto in poco tempo. Un anno fa Benedetta e Marco erano sulle spiagge delle Hawaii, oggi non ci si può muovere neppure dalla propria regione. E così per rivivere quel momento pieno di amore, 10 anni di vita insieme non sono pochi, e dare un sorriso anche a chi è da solo in casa in questo complicato momento, Benedetta ha tirato fuori l’album dei ricordi, con le immagini più belle che arrivano proprio dalle Hawaii.

LE IMMAGINI PIU’ BELLE DI BENEDETTA ROSSI E MARCO ALLE HAWAII

Con questa frase Benedetta il 19 novembre 2020, ha ricordato il suo anniversario di matrimonio con Marco, quest’anno sono 11 anni:

Oggi è il nostro anniversario di matrimonio e ad un anno esatto di distanza ci siamo fatti coraggio e condividiamo con voi alcune foto ufficiali del decimo, quando siamo tornati alle Hawaii per il rinnovo delle promesse …per una volta pure Marco è stato veramente romantico…

Non potevamo che condividere con voi questi scatti che Benedetta Rossi ha voluto pubblicare sulla sua pagina Instagram.

Davvero molto romantiche queste immagini che ci mostrano un inedito Marco, chi conosce la coppia sa bene quanto sia restio a queste smancerie, nonostante sia sempre presente nella vita di Benedetta! E lei era davvero elegante con il suo abito rosso in riva al mare!