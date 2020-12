Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a Dubai ma nulla è come sembra

Andrea Damante e Giulia De Lellis si trovano a Dubai insieme? E’ questo il gossip che sta spopolando sul web in queste ultime ore. Attenzione però perché mai niente è come sembra! I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati ormai da tempo dopo l’ennesimo ritorno di fiamma dove qualcosa non ha funzionato (di nuovo!). Adesso si trovano entrambi a Dubai in vacanza. Casualità? Pare proprio di si visto che i due ex fidanzati non sono volati nella città degli Emirati Arabi come una vera coppia, anzi. L’esperta di tendenze è in vacanza con il suo nuovo partner Carlo Gussalli Beretta mentre Andrea Damante con la sua nuova fidanzata Elisa Visari.

C’è anche qualcuno che dice che questo viaggio era stato prenotato da Andrea e Giulia in estate, quando ancora stavano insieme e che, nonostante la rottura, alla fine non abbiano voluto rinunciarci…

Andrea Damante e Giulia De Lellis, entrambi in vacanza a Dubai con i rispettivi nuovi fidanzati

Ebbene sì, sia Andrea Damante che Giulia De Lellis si trovano a Dubai ma con i loro nuovi fidanzati. Niente illusioni per i fan dei Damellis! L’esperta di tendenze aveva già annunciato la sua partenza per la vacanza qualche giorno fa dove confessava l’emozione del ritornare a viaggiare. C’è da dire che il suo Carlo è anche un conoscente di Damante visto che era un suo amico. Sono stati gli stessi protagonisti a svelare di essere entrambi nella stessa città tramite i social network. Sul web infatti i fan si sono scatenati pensando che Andrea e Giulia fossero in vacanza insieme. Qualcuno sperava nell’ennesimo ritorno di fiamma ma evidentemente non è così visto le storie Instagram dei nuovi rispettivi partner parlano piuttosto chiaro.

Andrea Damante e Giulia De Lellis a Dubai: riusciranno ad incontrarsi? Mai dire mai

Quello che adesso tutti vogliono sapere è se Andrea Damante e Giulia De Lellis riusciranno a vedersi durante questo soggiorno a Dubai. Noi siamo per il mai dire mai. Alla fine sono entrambi impegnati sentimentalmente e ci sembrano piuttosto sereni e felici. Non dovrebbero esserci dunque tanti problemi anche in caso di un incontro casuale ma chissà. Staremo sicuramente a vedere.