Tensione al bar per Belen e Antonino ma arrivano i paparazzi e lei chiama i carabinieri (Foto)

Belen Rodriguez continua a non avere un buon rapporto con i paparazzi e quando ha visto che i fotografi erano arrivati al bar dove lei e Antonino forse stavo litigando è scappata a chiedere aiuto ai carabinieri (Foto). Dura la vita delle showgirl se a ogni passo c’è un fotografo e Belen non smette mai di scontrarsi con loro. Chissà se è vero il pettegolezzo della discussione tra i due fidanzati in un bar di Roma. Antonino Spinalbese ha sempre accompagnato la fidanzata a Roma per le registrazioni di Tu si que vales e nell’attesa una passeggiata, una degustazione, un caffè e al tavolino di un bar c’era un po’ di tensione. Un po’ di nervosismo per la coppia e la Rodriguez appena ha visto i fotografi ha chiesto l’intervento dei carabinieri, così racconta la rivista Oggi. Mezz’ora dopo erano ancora tutti lì per il verbale. Non è quindi finita nel migliore dei modi.

BELEN RODRIGUEZ NON SI RASSEGNA AI PAPARAZZI

Vorrebbe scegliere solo lei le foto da mostrare ma ogni volta dimentica che deve il suo successo al gossip, anche ai paparazzi. Evidentemente era proprio un brutto momento per la bella Belen che non ha retto ed è esplosa.

Intanto, la coppia è tornata ad amoreggiare in strada e sui social. Una storia d’amore che sembra stia facendo davvero sognare l’ex moglie di Stefano De Martino, un po’ meno chi senza averne l’esclusiva vorrebbe scattare qualche foto.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono ormai inseparabili, difficile incontrarli separati, sono sempre abbracciati, mano nella mano, vicinissimi.

L’ultima dichiarazione d’amore è di Belen, un’ora fa su Instagram: “Mi alma entera” scrive per l’uomo della sua vita mentre qualcuno fa notare che sono bellissimi insieme ma che ogni volta dice le stesse cose e poi la favola finisce. Lei continua a crederci, nella favola, nell’amore.