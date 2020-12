Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è crisi ma tutto tace: i due non commentano sui social

Da ormai qualche giorno si parla sempre di più di una possibile crisi tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. Tutto è iniziato con alcune frecciate che i due si sarebbero lanciati sui social. In realtà non ci sono nomi e riferimenti precisi nelle storie e nei post che i due hanno fatto, ma è quasi palese che si stessero riferendo alla loro relazione. Sta di fatto, che se non ci fosse nessuna crisi, due persone innamorate, avrebbero certamente fatto dei post per mettere tutti a tacere, dimostrando di essere felici e sereni. E invece, Pietro ha passato dei giorni lontano da casa, e quando poi è tornato a Milano, si è mostrato solo in compagnia del piccolo Domenico. Ma non c’è mai Rosa insieme a loro. E lo stesso succede nelle tante stories che Rosa posta sui social. Ad esempio anche ieri, in tarda serata, quando si presume che Pietro dovrebbe essere in casa, mentre il piccolo Dodo cercava di dormire, papà non c’era.

Sono tantissimi i follower della coppia nata nello studio di Uomini e Donne a chiedersi che cosa stia succedendo tra loro, e quali potrebbero esser ei motivi di questa rottura. Ma nè Rosa nè Pietro ne parlano, e la cosa è ancora più strana.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE: STORIA AL CAPOLINEA?

Entrambi hanno infatti continuato a fare la vita di sempre. Rosa Perrotta sempre molto attiva sui social si mostra mentre fa delle compre, mentre passa del tempo in casa con il suo bambino. Pietro dedica quasi tutte le sue storie solo al piccolo ma non si sente mai neppure la voce di Rosa. Sembra che quando in casa c’è uno, non ci sia l’altro.

Tutte supposizioni ovviamente, visto che Pietro e Rosa non hanno voluto ancora dire nulla sulla loro relazione. Tutto tace tranne i tanti follower della coppia, da sempre seguitissima, che vorrebbero sapere che cosa sta succedendo. Del resto Rosa e Pietro sono stati sempre molto attivi sui social, dove condividevano molte delle loro attività giornaliere di coppia. E all’improvviso tutto è cambiato. Forse la loro è solo una crisi passeggera, e ci auguriamo che sia così…

Decideranno di dire cosa sta succedendo? Non ci resta che continuare a seguirli per scoprire i dettagli o chissà, forse se ne parlerà in tv da qualche parte. Vedremo!