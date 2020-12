Cristina commenta l’atteggiamento di Dayane Mello verso il suo fidanzato Francesco Oppini

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, i fan del Grande Fratello VIP potranno leggere una lunga intervista fatta a Francesco Oppini e a Cristina Tomasini che, finalmente, si godono la vita di coppia insieme, dopo la fine del gioco per il figlio di Alba Parietti. Francesco ha deciso di lasciare il reality di Canale 5 per diversi motivi e tra gli altri, anche la voglia di passare più tempo con Cristina. Era grande la mancanza della sua fidanzata e tanta la voglia di rivederla. A un paio di settimane dalla scelta di Francesco Oppini, Cristina racconta ai giornalisti della rivista Chi quello che ha provato vedendo il suo fidanzato placcato in modo pericoloso da Dayane Mello. La brasiliana infatti si era invaghita i primi giorni in casa, di Francesco che però ha preso le distanze mettendo in chiaro di essere innamorato della sua Cristina e di non essere interessato ad altro.

Le parole di Cristina dalla rivista Chi:

E’ una ragazza bellissima, solare, mi piaceva molto, avrei voluto solo più rispetto nei miei confronti, che non cercasse di baciarlo a tutti i costi. Ero convinta che Francesco non ci sarebbe cascato, la vedeva come un’amica e non vedeva malizia, pero quello che arrivava a casa non era piacevole, quindi Alba ha fatto bene a farglielo notare

E a proposito di quello che in casa e fuori si è detto di Francesco, la Tomasini spiega: