Francesca Rocco e Giovanni Masiero, gli ex gieffini in attesa del secondo figlio (Foto)

Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono in attesa del secondo figlio, sono felici, significa che hanno superato tutte le difficoltà di qualche anno fa (foto). Era il 2018 e i due ex gieffini erano in crisi, lei ne parlò con molta sincerità anche durante un’intervista a Verissimo. Era già mamma della dolce Ginevra, era tutto un po’ complicato ma adesso che Francesca Rocco è incinta del secondo figlio tutto parla d’amore. Una foto tenerissima in bianco e nero, il profilo di Francesca mostra già la gravidanza, è al quinto mese. E’ stato il loro dolce segreto, era quello che desideravano, dare un fratellino a Ginevra e il prossimo anno saranno in quattro. Una gioia immensa per Giovanni Masiero e Francesca Rocco, nonostante tutte le preoccupazioni di questo periodo ma loro si sentono forti e soprattutto innamorati. Hanno vinto, hanno superato la crisi e adesso la dolce mammina può dirlo: “La vita è meravigliosa”.

FRANCESCA ROCCO INCINTA DEL SECONDO BEBE’

“Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua!

È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta!

In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti! Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale… la piccola Ginevra” è il lungo post dell’ex concorrente del Grande Fratello. E’ bella casa del reality che si sono conosciuti e innamorati, era il 2013 e subito dopo sono andati a vivere insieme per sposarsi nel 2015. La prima figlia è nata nel 2017 e nel 2021 saranno in quattro.