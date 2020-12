Veronica Graf accusa Filippo Nardi di averle chiesto di abortire: “Mi ha rovinato la vita” (Foto)

E’ sconvolgente ciò che Veronica Graf ha rivelato alla rivista Nuovo su Filippo Nardi: lui le avrebbe chiesto di abortire, di rinunciare al figlio che non desiderava (foto). Veronica Graf e Filippo Nardi in passato avrebbero avuto un flirt e se tutto fosse andato diversamente oggi sarebbero genitori di un figlio che invece non è mai nato. E’ pentita l’ex gieffina, farebbe di tutto per tornare indietro e fare una scelta diversa, tenere quel bambino, ma desidera fare sapere a tutti chi è davvero Nardi. Tutto salta fuori adesso che lui è di nuovo nella casa del GF VIP, di nuovo concorrente di un reality che mette tutto in piazza, che costringe a lavare gran parte dei panni in sporchi davanti a milioni di persone. L’intervista rilasciata da Veronica Graf al settimanale Nuovo dice a chiare lettere: “Filippo Nardi mi ha rovinato la vita” ed è una frase da brividi.

FILIPPO NARDI NELLA BUFERA

Doveva essere un’altra grande occasione per Nardi il suo ingresso nella nuova casa del GF VIP ma si sta rivelando al momento una vera trappola. Tutti sono in attesa di scoprire cosa si mostrerà di lui nella prossima puntata e cosa vedrà Maria Teresa Ruta, ma in più arriva il racconto di un’altra ex gieffina, meno nota ma che adesso è pronta a dire tutto.

Veronica Graf ha partecipato al reality nel 2014, GF13 per lei che su Nardi dice: “Mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini”. Tutto sarebbe accaduto nel 2018, prima un corteggiamento virtuale iniziato da Filippo e poi la passione scoppiata il 28 agosto del 2019, una data precisa impressa nella mente della Graf.

“Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: poi una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel. Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore – racconta su Nuovo – Non avevamo precauzioni perché Filippo mi aveva rassicurato dicendo che alla sua età era in grado di gestire la situazione. Diceva: ‘Non voglio sprecare la nostra prima volta insieme’. E in quel momento era già successo l’irreparabile”. Tre settimane dopo la scoperta, era incinta e Nardi non ha gradito, le ha chiesto di trovare una soluzione.

Veronica Graf oggi sa che ha commesso un errore ma è tardi: “So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola: avevo mille euro sul conto corrente e la mia famiglia non poteva aiutarmi”. Non ha più intenzione di restare zitta desidera che tutti sappiano come si è comportato.