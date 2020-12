Sonia Lorenzini e Mario Ermito: questa coppia non s’ha da fare

Forse gli autori del Grande Fratello VIP 5 dopo aver saputo del corteggiamento di Mario Ermito a Sonia Lorenzini hanno deciso di gettarlo nella mischia con la speranza di veder nascere la prima love story di questa edizione del reality. Ma almeno per il momento, il tutto resta bloccato. Mario infatti non ha tentato nessun avvicinamento a Sonia e la Lorenzini ha spiegato che cosa c’è stato tra di loro. L’ex tronista non sa che fuori dalla casa già tutti sapevano, visto che le chat tra lei e Mario sono state rese pubbliche, come sia stato possibile resta un mistero, essendo conversazioni private. Ma questo si sa, è il mondo del gossip, dove succede di tutto e di più.

In ogni caso adesso che Sonia ha rivelato che cosa lei e Mario si erano detti, ci sembra giusto parlarne. Non lo abbiamo fatto prima perchè prendere delle chat private e discuterne, ci sembra parecchio discutibile. Detto questo, Sonia in casa ha parlato di quello che c’è stato tra lei e Mario. Di concreto nulla ma Mario qualche mese fa ha iniziato a corteggiarla, essendo anche molto insistente. Sonia, che si era da poco lasciata con il suo ex fidanzato, ha preferito non andare oltre.

MARIO ERMITO E SONIA LORENZINI: NASCERA’ QUALCOSA?

Sonia ha quindi raccontato che Mario è stato molto esplicito con lei, le aveva anche chiesto di passare un week end insieme a Roma. E non si capacita di come adesso che sia in casa, se questo era il suo grande interesse, non la fili praticamente.

Poi Sonia spiega anche che non basta essere belli per piacerle:

Se avessi voluto scendere a Roma per incontrarlo, lo avrei fatto, ma non ho avuto quel brivido che mi ha scombussolato il corpo. Messaggiandoci non ho avuto lo stimolo di dire ‘wow non vedo l’ora di vederlo‘. Non basta essere bello. Non è il tipo che piace a me. Io sono stata insieme a persone esteticamente non belle, ma mi facevano ridere. Lui lo vedo un ragazzo molto concentrato su se stesso

Un amore naufragato ancora prima di salpare da riva?