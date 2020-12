Elisabetta Gregoraci parla del matrimonio con Briatore: “Lo rifarei” (Foto)

Quando era nella casa del GF VIP Elisabetta Gregoraci sembrava avesse qualche problemino con Flavio Briatore, una volta abbandonato il reality tutto è tornato come prima, forse anche più bello di prima (foto). Il loro matrimonio è finito ormai da anni, insieme continuano a crescere Nathan Falco e qualcuno immagina anche che potrebbero sposarsi di nuovo, che Elisabetta Gregoraci potrebbe accettare la proposta che il suo ex marito le ha fatto qualche mese fa. Di certo l’amicizia speciale tra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è del tutto archiviata, anche perché lui si è lasciato andare come mai prima e si è più che avvicinato a Giulia Salemi. Intervistata da Libero Quotidiano la bella Elisabetta Gregoraci ha confermato di avere sposato Briatore per amore e che lo rifarebbe.

ELISABETTA GREGORACI PARLA DEL RAPPORTO CON BRIATORE

Lo rifarebbe se tornasse indietro o lo rifarebbe anche domani? Questo non è ancora chiaro ma non c’è dubbio che Elisabetta resta legatissima all’imprenditore. Forse solo perché è il papà di suo figlio o forse perché i due non riescono a staccarsi. Vediamo le sue foto a casa di lui, leggiamo parole importanti, come è stato il loro matrimonio.

“È stato un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione” tutto semplice da capire, almeno quanto la sua motivazione quando è uscita dalla casa del GF VIP, tutto per amore di suo figlio.

Per lei potrebbe vincere Tommaso, è lui che porta nel cuore insieme ad altri, e non sono pochi: “Matilde, Francesco, Andrea e Pier ma anche Enock, Patrizia e Stefania”. Di certo non è lo stesso Grande Fratello Vip di quando c’era lei nella casa, magari il vincitore non è in quei nomi.