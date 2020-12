Belen con Antonino cambia vita e dice addio a parte del suo staff (Foto)

Belen Rodriguez è così sicura del suo legame con Antonino Spinalbese da cambiare anche parte della sua vita (foto). Si dice abbia detto addio anche a parte del suo staff, che il 2021 sarà il vero anno del cambiamento per lei. Tutto dicono che Belen è finalmente felice e la prima a dichiararlo è lei, tra le braccia del suo nuovo compagno, ma non è la prima volta. Lavoro, amore, passioni si intrecciano per la Rodriguez e Spinalbese. Tutto all’orizzonte sembra perfetto, il rapporto si consolida ma vanno via alcuni dei suoi amici più cari. Grandi cambiamenti nella vita della showgirl argentina ma anche per l’ormai ex hair stylist. Sembra che lei abbia detto addio al suo stylist preferito, Mattia Ferrari, così come che Antonino Spinalbese voglia dedicarsi alla sua vera passione, la fotografia.

BELEN RODRIGUEZ E ANTONINO SPINALBESE VERSO UNA NUOVA VITA

Quindi Belen ha tagliato i ponti con alcune amicizie del passato o forse è solo la presenza del suo nuovo fidanzato ad avere modificato qualcosa o forse tante cose. E’ forse a lui che si affida ed è di lui che si fida, è con lui che è davvero se stessa, felice.

Mattia Ferrari ha parlato di obiettivi diversi che al momento l’hanno separato da Belen, chissà cosa c’è dietro, forse niente. Tra i vari interrogativi c’è però la certezza che la coppia Belen – Antonino desidera un futuro insieme.

E’ evidente che entrambi abbiano dato all’altro tanto in pochi mesi. Forse entrambi attendevano l’altro per cambiare vita, per renderla migliore, per trasformare qualcosa ed essere felici.

Sì, sembra che Antonino Spinalbese abbia lasciato il suo lavoro di hair stylist a Milano. Tutto è iniziato con una piega evidentemente perfetta che lui ha fatto ai capelli della sua amata. Una favola moderna che speriamo non finisca.