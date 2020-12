Raz Degan e Stuart, la coppia esce allo scoperto con lo shopping (Foto)

Grazie allo shopping di fine anno i paparazzi hanno beccato anche Raz Degan e Stuart, una coppia difficilissima da avvistare e non solo a causa delle zone rosse o arancioni. Le foto di Raz Degan e della sua compagna le possiamo ammirare sulla rivista Chi e sono immagini che parlano di tenerezze, di baci. Il modello che ha fatto perdere la testa a tante donne sembra sereno accanto a lei ed è davvero raro vederlo in giro per lo shopping nella Capitale. Affiatati e innamorati Raz e Stuart passano da una boutique e l’altra e non sono infastiditi per niente dalla ovvia presenza dei fotografi. Il look è casual per tutti e due, la passeggiata romana per Raz Degan è con jeans, sneakers e felpa, mascherina un po’ troppo abbassata. Stuart indossa jeans neri strappati e stivaletti, mascherina nera che però non nasconde il sorriso.

RAZ DEGAN FELICE CON LA SUA NUOVA COMPAGNA

Stanno insieme da circa un anno ma non li abbiamo mai visti insieme, magari anche il periodo non lo ha permesso ma è anche noto il riserbo di Raz sulla sua vita privata. Infatti, di lei si sa solo il nome e che hanno trascorso il lockdown insieme diventando una coppia molto solida.

Il feeling sembra evidente, le foto della rivista Chi non mentono e a questo punto sembra davvero archiviata per sempre la storia d’amore tra Raz Degan e Paola Barale, la favola che aveva fatto sognare i loro fan e che sembrava potesse tornare grazie a L’Isola dei famosi.