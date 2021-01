Il dolore di Lorenzo Amoruso per l’aborto di Manila Nazzaro: “Per giorni non ho parlato, ho paura”

Sono stati ospiti della puntata di Domenica Live di oggi, 17 gennaio 2021, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro che per la prima volta insieme hanno parlato di quello che è successo a novembre. Manila aveva scoperto di essere incinta e insieme vivevano quello che era per entrambi una sorta di miracolo. Poi il dramma: Manila infatti ha avuto un aborto spontaneo nel mese si novembre e da lì la loro vita è cambiata. Ci sono stati giorni difficilissimi, come Manila aveva raccontato prima sui social, poi in tv a Verissimo da Silvia Toffanin.

La scoperta durante una visita ginecologica: purtroppo il cuoricino non batteva più. Oggi Lorenzo è ancora molto provato e ha paura di pensare che potrebbe rivivere lo stesso dolore.

Le parole di Lorenzo Amoruso a Domenica Live

“E’ un vuoto, per chi non è genitore, che non verrà mai colmato. Io non ho dei bambini quando torno a casa, forse non li avrò mai. Per giorni non ho parlato. Era una situazione che non mi era mai capitata. Ovviamente si andrà avanti. La cosa ci rende più forte, questo è l’aspetto positivo. Poi la nostra storia ci ha aperto un mondo, abbiamo scoperto di storie di coppie giovanissime, anche con gravidanze molto avanzate” ha detto Lorenzo Amoruso nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi.

Lorenzo racconta come Manila gli aveva detto di essere incinta. Era uscito molto presto al mattino per andare a raccogliere le olive a Firenze nei suoi terreni. E lì ha ricevuto un messaggio con il test di gravidanza e il messaggio di Manila che gli diceva: “Tuo papà ci ha fatto il miracolo“. La conduttrice invita Lorenzo a non pensare che questa possa essere l’ultima occasione della sua vita per diventare padre e lo incoraggia per quello che succederà.

“Io posso raccontarvi la storia di mia sorella, è una cosa privata che mi sento di raccontarvi. I miracoli esistono, mia sorella ha 45 anni, lei e suo marito hanno fatto davvero tantissimi tentativi, la sua bambina adesso sta bene” ha raccontato Barbara d’Urso. Ma Lorenzo è davvero molto demoralizzato: “Io sono stato malissimo, davvero non riesco a raccontarlo“.

Anche la sorella di Lorenzo ha mandato un video messaggio per lui dicendo che potrebbe ancora realizzare il suo sogno: non deve pensarci, nella vita tutto può succedere.