La dolcissima lettera di Manila Nazzaro al suo Lorenzo: emozioni a Domenica Live

Nella puntata di Domenica Live in onda oggi, 17 gennaio 2021, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati ospiti di Barbara d’Urso e per la prima volta in tv, hanno raccontato il dramma che hanno affrontato. La perdita di un bambino, al terzo mese di gravidanza, e il dolore per questa situazione. Manila si è sfogata sui social, ha aiutato altre donne che come lei hanno affrontato questo grande dolore. Lorenzo oggi per la prima volta parla in tv e non riesce ancora a trattenere le lacrime parlando di quanto accaduto. Ha paura di riprovarci e non nasconde il suo tormento, perchè soffrire di nuovo, sarebbe per lui davvero insopportabile. Manila, che si è resa conto di quanto per Lorenzo questo aborto sia stato devastante, oggi ha voluto fargli una carezza speciale, scrivendo una breve lettera, ma piena d’amore, che ha davvero ridato il sorriso all’ex calciatore.

La lettera di Manila Nazzaro per il suo Lorenzo Amoruso da Domenica Live

Manila ha spiegato di aver scritto questo pensiero di getto, ma ci teneva davvero tanto a far sapere a Lorenzo quello che prova per lui. Lo ha fatto con queste parole piene d’amore.