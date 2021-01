Chi è il fidanzato di Gaia e dove lo abbiamo già visto: prime foto social

Quest’anno vedremo Gaia al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro. La cantante vincitrice di Amici di Maria De Filippi è reduce da un anno di grandi successi dopo la pubblicazione del suo primo album Nuova Genesi. Attualmente la Gozzi è impegnatissima con il lavoro e spesso aggiorna i suoi fan tramite social network mostrandosi in studio. Non solo però perché è capitato che la cantautrice italo-brasiliana si mostrasse felice insieme al suo fidanzato. Il ragazzo non è un volto noto nel mondo della musica, anzi. E’ un chitarrista e produttore piuttosto famoso che abbiamo visto pure in tv. E da qualche ora, da quando Gaia è apparsa sui social in una foto insieme al suo fidanzato, è esploso il tam tam. Tutti vogliono sapere tutto di tutto… In realtà chi segue Gaia conosce bene il suo fidanzato ma non tutti erano stati informati della notizia, come si suol dire!

Il produttore Orang3 è il fidanzato di Gaia: la coppia felice sui social network

Gaia è sentimentalmente impegnata con Daniele Dezi, meglio conosciuto come Orang3. I due sono fidanzati ormai da un po’ di tempo e ogni tanto la cantante pubblica sui social network delle foto insieme al suo Daniele. Tra di loro le cose sembrano andare benissimo. Gaia non ama particolarmente mostrare il suo lato più intimo e la sua vita personale ma quando ci si ama è bello condividere le emozioni e i sentimenti con chi ti vuole bene e ti sostiene. Ma dove abbiamo già visto Orang3? Daniele Dezi è un chitarrista e produttore piuttosto noto. Lavora insieme a Frenetik (Frenetik & Orang3). Ultimamente lo abbiamo visto in televisione, proprio ad Amici di Maria De Filippi, dove ha partecipato per ascoltare il brano della cantante Enula e produrlo. Tra i vari artisti con cui ha collaborato ci sono: Coez, Gemitaiz, Clementino, Achille Lauro, Salmo e Mannarino.

Gaia innamoratissima: l’amore condiviso nelle storie Instagram

Tra Gaia Gozzi e Orang3 l’amore sembra andare a gonfie vele. Nell’ultima foto condivisa nelle storie di Instagram, i due si sono mostrati felici durante un bacio. “Tanto” ha scritto la cantautrice per descrivere lo scatto insieme al suo fidanzato. Gaia e il produttore fanno coppia fissa da diversi mesi e sembrano davvero innamoratissimo l’una dell’altro. Li vedremo insieme anche a Sanremo? Lo scopriremo tra un mese e mezzo.

Intanto facciamo il nostro in bocca al lupo a Gaia per Sanremo 2021 e viva l’amore!