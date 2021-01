Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo insieme? “L’amore al di là del cuore” (Foto)

Che succede tra Fabrizio Corona e Asia Argento? Le foto pubblicate sui profili social di entrambi fanno pensare a un ritorno di fiamma che lascerebbe tutti senza parole. Possibile che l’ex re dei paparazzi e l’attrice dopo avere fatto chiacchierare tanto con la loro breve relazione adesso stiano di nuovo insieme? Baci, abbracci e come sempre una foto che va oltre e Corona che scrive “The show must go on”. I commenti si dividono tra chi adora la coppia e chi si lascia andare a commenti poco gradevoli, ma loro ci sono abituati. “L’amore al di là del cuore” scrive ancora Corona nella didascalia della foto in bianco e nero ma la realtà è che sostiene Asia Argento per il coraggio di avere scritto la sua autobiografia.

FABRIZIO CORONA E ASIA ARGENTO: “CI VUOLE CORAGGIO”

E’ Corona che mostra per primo il libro dell’attrice, è lui che la sostiene e quando scrive tutta la sua ammirazione si intuisce che tra loro ci sia ancora un legame, ma che tipo di legame?

In attesa che Corona riveli la data del suo matrimonio con Lia Del Grosso è accaduto altro nella sua vita?

E’ sempre complicato capire il confine tra finzione e realtà e con lui lo è anche di più ma forse quei baci non parlano di passione, o forse sì.

Semplice pubblicità o vera ammirazione? Semplice amicizia o molto di più? Fabrizio Corona scrive: “Ci vuole coraggio a prescriversi da soli una auto-autopsia, completa. Non so in quanti sarebbero soddisfatti dell’esito dell’analisi spietata di se stessi”. Non possiamo dargli torto, perché già leggendo le prime anticipazioni dell’autobiografia di Asia Argento ci sono dentro passaggi che forse poche persone riuscirebbero a tirare fuori mettendo in piazza un vissuto pronto ad essere distrutto o esaltato. Attendiamo il seguito, interviste, ospitate.