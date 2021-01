Anatomia di un cuore selvaggio: il libro di Asia Argento per raccontare le violenze subite da sua madre

Poche ore fa Asia Argento ha annunciato sui social l’uscita del suo nuovo libro e da questa mattina non si parla d’altro. Una operazione di sponsorizzazione in grande stile: questa mattina l’intervista sul Corriere della sera con le accuse al regista Rob Cohen, le prime anticipazioni dell’ospitata da Silvia Toffanin domani a Verissimo; e per non farci mancare nulla anche delle foto posate con Fabrizio Corona, con citazione del libro e baci tra vecchi amici. Con Anatomia di un cuore selvaggio, Asia Argento racconta per la prima volta quello che le è successo nel periodo della sua formazione, tra infanzia e adolescenza. Parla delle violenze subite da sua madre, che ha poi perdonato perchè la donna, come racconterà Asia nella sua intervista per Verissimo, è stata una donna straordinaria per i suoi figli.

Ma quelle sofferenze, seppur messe in un angolo del cuore, riemergono e non possono essere dimenticate. Per questo nel suo libro, Anatomia di un cuore selvaggio, la figlia di Dario Argento ricorda alcuni dei momenti più drammatici della sua vita.

Ha scelto di raccogliere tutte le sue emozioni in un libro, e chiudere un cerchio a poche settimane dalla morte di sua madre, che per Asia, nonostante tutto, è stata fondamentale.

La difficile infanzia di Asia dopo la separazione dei suoi genitori

L’attrice e regista racconta che dopo il divorzio, è stata sballottolata tra la casa di sua madre e quella di suo padre. Al regista però non aveva mai raccontato quello che succedeva quando stava con sua madre. A Verissimo spiega:

Il giorno del mio quattordicesimo compleanno è stata l’ultima volta in cui mi ha picchiata. Me ne sono andata di casa, ho raccontato tutto a mio padre che, da quel momento, mi ha preso con lui. Quando si è reso conto che ero stata vittima di violenze si è responsabilizzato molto come genitore e mi ha dato una stabilità che non avevo mai avuto. Oggi con papà ho un rapporto bellissimo e intenso, ci sentiamo tutti i giorni e non so come farei senza di lui. È stata la persona che mi è stata più vicina quando mia mamma ha iniziato a stare male.

Nel corso della puntata di Verissimo in onda domani, 23 gennaio 2021, avremo modo di ascoltare l’intervista integrale che Asia Argento ha rilasciato a Silvia Toffanin. L’attrice ha spiegato i motivi per i quali ha scelto di raccontare tutto. Ha bisogno di spiegare quello che ha provato, affinchè si capisca il suo essere donna di oggi. Ed è per questo che ha deciso di scrivere il suo libro.

«Ci vuole coraggio a prescriversi da soli una auto-autopsia completa, non so in quanti sarebbero soddisfatti dell’esito dell’analisi spietata di se stessi. E allora coraggio, questa è la mia e, prima di giudicare, vi invito a fare altrettanto.» Asia Argento