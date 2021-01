Andrea Sannino presenta il figlio appena nato, la famiglia al completo (Foto)

Andrea Sannino e la piccola Gioia non vedevano loro che tornasse a casa la mamma e con lei il piccolo Alessandro, il secondo figlio della coppia. Non è la prima foto del figlio che Sannino pubblica sui social ma è la prima con la famiglia al completo, la più bella, la più attesa. A meno di due anni dalla nascita della primogenita il cantante se ua moglie Marinella sono diventati di nuovo genitori. Quel “benvenuto al mondo Alessandro, amore di mamma, papà e Gioia” è stato l’annuncio che sabato scorso la moglie di Andrea Sannino ha condiviso aggiungendo che il suo piccolino era un raggio di sole, perché nonostante questo periodo così difficile la vita è bella. Mamma Marinella non vedeva l’ora di tornare a casa, ovviamente era sola nella clinica, non vedeva l’ora di mostrare il piccolo soprattutto alla sua Gioia, di tornare da Andrea, di stare tutti e quattro insieme.

ANDREA SANNINO E MARINELLA MARIGLIANO, LE IMMAGINI DEL FIGLIO APPENA NATO

Uno scatto subito dopo il parto ed è la foto che mostra tutta l’emozione della mamma, poi il piccolo dopo il bagnetto e dopo tre giorni ecco per tutti i fan del cantante lo scatto più dolce. Per la prima volta sono tutti insieme, a casa.