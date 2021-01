Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nella nuova casa piena di scatoloni ma non c’è un bebè in arrivo (Foto)

L’amore vola sempre più in alto per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che hanno molto da fare nella nuova casa a Roma (foto). Tanti scatoloni da sistemare e Clizia e trova il modo di postare anche nel disordine delle foto bellissime con il suo amore. Hanno deciso di vivere insieme nella Capitale, l’appartamento è tutto da sistemare ma la cosa più importante è che la loro storia d’amore riesce a renderli felici. Avevamo tutti immaginato che ci fosse anche la cicogna in arrivo ma è Eleonora Giorgi a smentire la dolce attesa e a spiegare perché suo figlio e la dolce influencer devono attendere prima di diventare genitori. Non è un avviso da suocera, l’attrice è felicissima che Clizia Incorvaia faccia parte della sua famiglia, spiega invece i reali motivi.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO DEVONO ATTENDERE PRIMA DI AVERE UN FIGLIO

Da quando si sono incontrati e innamorati nella casa del GF Vip non si sono più lasciati. Si preparano a festeggiare il loro primo anniversario forti del fatto che niente è riuscito a dividerli, nemmeno il lockdown. La voglia di avere un figlio è forte per entrambi ma a Novella 2000 la Giorgi ha prima spiegato che Clizia non è incinta e che ha solo condiviso delle foto di quando era incinta della sua bellissima bambina. Avevamo intravisto anche un pancino ma doveva essere l’effetto delle feste di Natale.