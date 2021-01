Giovanni Conversano è papa per la seconda volta: “Questa notte l’emozione più bella” (Foto)

Non potrebbe essere più felice Giovanni Conversano che da poche ore è diventato papà per la seconda volta. Una foto dall’ospedale con le sue donne e l’ex tronista di Uomini e Donne ha voglia di raccontare a tutti che questa notte ha assistito al parto è che è stata l’emozione più bella della sua vita. Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli stanno insieme da 11 anni, ancora nessun matrimonio per la coppia ma sembra che sia lei a tentennare. La famiglia Conversano invece si allarga e dopo la nascita di Enea che ha 3 anni e mezzo adesso è arrivata la bellissima Ambra. Ha visto nascere sua figlia “in diretta” e augura a tutti i papà di vivere questa esperienza. Ringrazia tutti, le ostetriche, lo staff sanitario, il dottore, tutti quelli che si sono presi cura della sua compagna fino alla nascita di sua figlia. Giada Pezzaioli ha partorito in modo naturale, dopo un parto cesareo. Giovanni racconta anche questo entusiasta

GIOVANNI CONVERSANO E GIADA PEZZIAOLI, E’ NATA AMBRA

“Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita. Veder nascere “in diretta” mia figlia, è una cosa che auguro a qualsiasi papà” è così che ha scritto l’annuncio più bello mostrando Giada e Ambra poco dopo la nascita.

“Siamo arrivarti l’altra notte, Giada è rimasta qui in ospedale e si pensava che entro le 24 ore partorisse e invece non è stato così perché ci ha messo circa 18 ore di travaglio. Sapete cosa significa?” Conversano racconta davvero tutto, ogni dettaglio del travaglio. Si scusa perché non è medico e non usa i termini giusti ma l’emozione spiega tutto meglio di qualsiasi parola.