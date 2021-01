Ilaria D’Amico svela come festeggia oggi il compleanno di Gigi Buffon (Foto)

Torta, film e tanto amore, così Gigi Buffon festeggia oggi il suo compleanno, con Ilaria D’Amico e con i figli, molto probabilmente con tutti e tre i figli. La foto di Capodanno postata sul profilo social di Ilaria D’Amico racconta di una famiglia piena di allegria con quattro bambini e sarà ovviamente in famiglia anche la piccola festa di compleanno del portiere. Buffon compie 43 anni, sempre in gran forma e di questo la sua compagna dà il merito all’amore per lei e per il calcio, perché lui è innamorato di entrambi A Tuttosport racconta e anticipa come trascorreranno questa giornata importante. Buffon sembra più attento ai compleanni dopo i 40 anni, più felice di prima di festeggiare.

COSA HA REGALATO ILARIA D’AMICO A GIGI BUFFON

Il regalo non lo svela ma l’ha già comunicato al festeggiato. La torta invece al gusto cioccolato e nocciola: “Un po’ perché siamo in Piemonte e soprattutto perché dobbiamo sempre cercare il giusto compromesso tra i nostri gusti e quelli dei bambini”.

Una festa tutta in famiglia e con una serie di riti che hanno iniziato dal lockdown, belle abitudini che continuano ad avere: “A partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown. Oggi pomeriggio sceglieremo tutti assieme cosa guardare. Uno dei papabili potrebbe essere “Ritorno al futuro 2”. E poi abbiamo i nostri giochi: nomi, cose, città e animali, rivisitato con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare”.