Per il compleanno di Federica Nargi la dichiarazione d’amore di Alessandro Matri è puro romanticismo (Foto)

Oggi è il compleanno di Federica Nargi è l’innamoratissimo Alessandro Matri ha pubblicato per lei le sue foto più belle, quelle in cui la vede meravigliosa. E’ lo è davvero, così come semplice e meravigliosa è la dichiarazione del calciatore per lei. Una dedica dolcissima per i suoi 31 anni; un compleanno che non si può festeggiare come gli altri ma loro quattro insieme non hanno bisogno di altro, Sofy, Bea, Alessandro Matri e Federica Nargi, una famiglia bellissima, una coppia da sempre innamorata. L’ex velina di Striscia la notizia e il calciatore, una coppia che molti pensavano non avrebbe resistito e invece stanno insieme da 12 anni, da quando la Nargi aveva 19 anni. Lui lo scrive orgoglioso mentre le fa gli auguri, preso poi un po’ in giro dagli amici per la dolcezza usata.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI ALESSANDRO MATRI A FEDERICA NARGI

“Tanti auguri Amore Mio! 12 anni su 31 passati insieme a me, sei la mia forza, il mio orgoglio, la mia spalla, sei tutto quello che io abbia mai desiderato! Sei la nostra super mamma, se la mia metà, ti amiamo alla follia” ha scritto lui scegliendo gli scatti acqua e sapone della donna della sua vita, bellissima in bikini e poi con le figlie nel giardino di casa. Lui la guarda innamorato e non è mia cambiato niente tra loro.

Ben più breve la risposta delle festeggiate: “Grazie amori miei” che delude un po’ chi attendeva lo stesso romanticismo. Ma Federica Nargi ha già dimostrato tante volte l’amore che prova per il papà delle sue bambine, con video, foto e il suo continuo sostegno, come ha scritto lui “la mia forza, la mia spalla”.