Live, Maria Teresa Ruta e il tradimento con Francesco Baccini: vennero sorpresi insieme

Ieri sera, domenica 7 febbraio, è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tra i tanti argomenti della serata anche il tradimento di Maria Teresa Ruta con il cantante Francesco Baccini. Ma si tratta davvero di un tradimento? Alfonso Signorini ha già cercato di capire di più nella casa del Grande Fratello VIp 5 ma adesso il dibattito si sposta nello studio di Live.

Da Barbara era presente anche Michael, il figlio di Baccini, e Guenda Goria, la figlia della Ruta. “Dopo aver visto la notizia non mi sono scandalizzato. Conoscendolo… E’ un artista, gli piacciono le belle donne. Non c’era niente di male. L’ho chiamato e ho detto: ‘papà cosa hai combinato?’. Mi ha raccontato la storia” ha spiegato Michael prima di entrare nei dettagli.

Michael Baccini e la verità sul tradimento di Maria Teresa Ruta con il padre a Live

“Maria Teresa e mio padre si sono conosciuti ad uno spettacolo. Si sono sentiti, si sono visti per due volte a casa di Maria Teresa. La prima sera per fare un saggio a Guenda” ha raccontato Michael Baccini. Il figlio di Francesco ha poi spiegato l’episodio della canzone scartata a Sanremo. La Ruta in quell’occasione lo chiamò per guardare il Festival insieme. “Dopo aver cenato, Guenda e suo fratello erano andati a dormire e c’è stato un momento di effusioni“ ha rivelato a Live – Non è la d’Urso. “In quel frangente hanno sentito la porta aprirsi e mio padre pensava fossero i ladri. Ha visto un uomo di cui non si sa l’identità, è rimasto scioccato. Ha visto Maria Teresa discutere con questa persona e mio padre ha preso la giacca ed è andato via” ha poi raccontato Michael.

Live – Non è la d’Urso: tutta la verità sul flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini

Il flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini non era un mistero. Era stata la stessa giornalista a rivelarlo al Grande Fratello Vip 5 in diretta con Alfonso Signorini. Da lì il gossip su uno dei tanti feeling speciali avuti dalla Ruta. Adesso bisogna capire se Maria Teresa verrà messa al corrente del racconto del figlio di Francesco Baccini. Lei svelò che a sorprenderla con il cantautore fu la figlia Guenda e la Goria ha confermato la versione della madre. Da che parte sta la verità? Quel che è certo è che dopo quello che è accaduto i due non si sono più visti.