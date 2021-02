La nuova compagna di Gigi D’Alessio è più giovane di Anna Tatangelo? (Foto)

L’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è ormai finito da tempo, tra i due ex non c’è più possibilità di un ritorno di fiamma e in più sembra che il cantante abbia una nuova compagna (foto). Gigi D’Alessio si è innamorato di nuovo? Trovato un equilibrio con Anna Tatangelo sembra che la sua nuova fidanzata sia anche più giovane della mamma del suo Andrea. Il suo nome è Denise, così dicono i soliti bene informati che rivelano anche l’età della bellissima bionda: 28 anni. Lei è una fan del cantautore napoletano, tutti indizi che riporta Il Mattino. L’attenzione cade subito sull’età di Denise: 28 anni. D’Alessio ha 53 anni e Anna Tatangelo ne ha 34. L’ex coppia ha spesso ricevuto critiche anche per la differenza d’età ma la ragazza che dicono sia la nuova fidanzata è ancora più giovane di Anna.

GIGI D’ALESSIO INNAMORATO DI UNA FAN DI 26 ANNI PIU’ GIOVANE

Denise non sarebbe solo una fan ma già la fidanzata di Gigi D’Alessio. Al momento non c’è nessuna conferma da parte del cantautore partenopeo mentre gli altri parlano di una bellissima ragazza. Sembra che siano anche già state fatte le presentazioni in famiglia, che la coppia viva insieme a Napoli e che spesso si rechino nella villa dove Gigi ha vissuto con Anna.