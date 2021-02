Raimondo Todaro parla dell’unica donna della sua vita e non è Sara Arfaoui (Foto)

Si era vociferato di una storia d’amore tra Raimondo Todaro e Sara Arfaoui ma sulla rivista Nuovo c’è la netta smentita del ballerino: le foto che abbiamo visto di Todaro e la bella professoressa de L’Eredità erano ben altro. Solo amicizia tra i due, anche se a tutti quegli scatti rubati dai paparazzi sembravano la provano schiacciante del loro legame. Mano nella mano, forse anche bacio, coccole e poi il romanticismo ha fatto il seguito ma Raimondo Todaro resta fermo sulla sua posizione: è single. Niente, nemmeno un tenero legame con Elisa Isoardi, e su loro due i follower avevano sognato davvero tanto. Todaro è impegnato nel lavoro, attualmente anche come coreografo e ballerino de Il Cantante Mascherato, soprattutto è innamorato della sua piccola Jasmine, la figlia nata dal matrimonio con la ballerina Francesca Tocca.

RAIMONDO TODARO PARLA DEL RAPPORTO CON ELISA ISOARDI

Sarà forse anche la voglia di proteggere la sua bambina che Raimondo non intende parlare d’amore nelle sue interviste. Intanto, ha smentito, la coppia stretta sullo scooter per le strade di Roma non era di fidanzati ma di amici.

Un po’ come è accaduto con Elisa Isoardi, e della conduttrice oggi il ballerino dice: “Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre”. Quindi, non hanno litigato ma non c’è altro che un buon rapporto.

Tenerissimo quando dice che l’unica donna della sua vita è sua figlia Jasmine poi chiarisce una volta per tutte: “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione”.

Intanto, stasera sarà impegnato con la terza puntata de Il cantante mascherato. Milly Carlucci l’ha voluto ancora una volta accanto a lei.