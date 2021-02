Kledi Kadiu papà per la seconda volta, bellissime le foto con Charlotte in dolce attesa

Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi Kadiu, è incinta, è al terzo mese di gravidanza, ha già superato le settimane che tutte le mamme attendono prima di annunciare la notizia più bella. Più foto per un unico dolce messaggio: presto la famiglia di Kledi Kadiu sarà più grande e ancora più bella, ad agosto nascerà il loro secondo figlio. La coppia ha rivelato il loro magico magico momento sui rispettivi profili social, foto diverse, parole diverse ma lo stesso identico amore, quello che li lega da prima che nel 2016 nascesse Lea, prima del sì celebrato nel 2018. In tante difficoltà per tutti in questo periodo niente di più entusiasmante per i due ballerini. “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo” ha scritto Kledi, il ballerino che tutti abbiamo conosciuto ormai un bel po’ di anni fa seguendo Amici di Maria De Filippi.

KLEDI KADIU E CHARLOTTE LAZZARI IN DOLCE ATTESA

Sono i primi mesi di gravidanza, Charlotte mostra l’ecografia e l’emozione è enorme, anche per la loro piccola Lea. “Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore” ha scritto la bellissima moglie di Kledi. Non si conosce ancora il sesso del bebè, è troppo presto, ma immaginiamo lo sapremo presto anche noi.

Tantissimi gli auguri dei fan, dei colleghi, degli ex e attuali protagonisti di Amici.