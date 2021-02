Luca Argentero e Cristina Marino mostrano il relais scelto per San Valentino (Foto)

Per San Valentino Luca Argentero e Cristina Marino hanno scelto di festeggiare con due giorni di coccole e poi è arrivato anche il sole sull’incantevole Franciacorta. Alcune foto che mostrano tutto il relax, il dolce far niente, come lo chiama la modella. In queste ore la Marino e Argentero sono ancora lì nel relais in Franciacorta, un luogo romantico e ancora una volta lontano da tutto e tutti. E’ molto probabile che questa volta la loro piccola Nina non sia con mamma e papà, è giusto che anche loro ritagliano degli spazi importanti per la coppia. Sono più innamorati che mai e sui rispettivi profili social non perdono occasione per dichiarare il loro amore. “Infinito supremo” scrive Cristina Marino commentando lo scatto in bianco e nero in cui bacia il suo compagno sulla fronte. Luca Argentero come sempre si perde dentro tanto amore e risponde “Galattico”.

CRISTINA MARINO E LUCA ARGENTERO LE DEDICHE D’AMORE

Un soggiorno di lusso nel giorno dell’amore e anche Cristina e Luca hanno ceduto e se è vero che San Valentino per chi si ama davvero è tutti i giorni, il 14 febbraio lo è un po’ di più . Un amore iniziato sul set un bel po’ di anni fa, la nascita della piccola Nina e adesso manca solo il sì, mancano i fiori d’arancio. Luca Argentero aveva già preparato tutto, una gran sorpresa per lei ma poi ha dovuto rinunciare e adesso aspettano che la pandemia permetta di festeggiare come desiderano, con tutte le persone a loro più care.