La proposta di matrimonio di Can alla sua Diletta vola nel cielo di Roma (Foto)

Nel cielo di Roma in questi minuti vola un aereo con la romantica proposta di matrimonio di Can a Diletta: “Diletta m vuoi sposare? Ti amo, Can”. Le foto della dichiarazione d’amore che chiude il desiderio di Can di sposare Diletta sono già nelle pagine social dedicate all’attore turco. Ma davvero sono Can Yaman il mittente e Diletta Leotta la destinataria o qualcuno si sta divertendo a confondere le acque? Magari Can e Diletta sono solo due dolci soprannomi di due teneri fidanzati. La storia d’amore più chiacchierata del momento si tinge di mistero e il gossip continua a scatenarsi. Come sempre c’è chi non ha dubbi: presto vedremo la conduttrice e l’attore davanti all’altare. Ma davvero siamo già al grande passo?

CAN YAMAN HA CHIESTO A DILETTA LEOTTA DI DIVENTARE SUA MOGLIE?

Non c’è nessuna conferma da parte dei due protagonisti, non c’è al momento nemmeno una smentita. Ci sembra però che manchi qualche passaggio. La coppia è passata dalle foto senza un bacio alla proposta di matrimonio? Nelle soap siamo abituati a vedere tantissime puntate prima di giungere al tanto atteso sì.

C’è qualcuno poi che li avrebbe visti a pranzo al ristorante in cima al cosiddetto fungo dell’Eur, a Roma, quindi in un punto dove l’aereo sarebbe stato ben visibile. Se tutto è vero il romanticismo è da brivido, anche se con il GF Vip in onda siamo ormai abituati agli aerei che volano con i messaggi.

Continuiamo ad osservare quel messaggio in cielo per una Diletta dal suo Can e restiamo in attesa della prossima puntata. Se è tutto vero attendiamo anche di vedere l’anello e perché no una lunga dichiarazione d’amore. Restano in attesa soprattutto le fan dell’attore.