Luigi Berlusconi diventa papà, Federica Fumagalli aspetta il primo figlio (Foto)

Silvio Berlusconi sta per diventare nonno di un altro nipotino: Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli attendono il primo figlio. Sulla rivista Chi le foto della coppia, l’annuncio del lieto evento in casa Berlusconi. La coppia si è sposata il 7 ottobre del 2020 a Milano, 32 anni lui, lui 31 anni lei ma la dolce attesa arriva dopo nove anni di fidanzamento. La coppia è da sempre molto riservata, pochissime le immagini delle loro nozze, ed è stata sempre la rivista di Alfonso Signorini a pubblicare qualche scatto dell’abito da sposa, qualche dettaglio del giorno delle nozze. Il matrimonio nella cappella dell’oratorio San Sigismondo all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, la promessa di un amore eterno e adesso l’annuncio della gravidanza, dell’arrivo del primo figlio.

LUIGI BERLUSCONI E FEDERICA FUMAGALLI PRESTO SARANNO MAMMA E PAPA’

Lui è il figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, non ha bisogno di presentazioni, anche se tra tutti è da sempre il più riservato. Ha conosciuto Federica Fumagalli durante una serata con gli amici in un locale di Milano. Da lì è nato il loro amore. Luigi, che deve il suo nome al nonno paterno, si è laureato alla Boccini in Economia, lei in Giurisprudenza.

Lui lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle. Federica, che proviene da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero, lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione

E’ Alfonso Signorini che dà l’annuncio della gravidanza di Federica Fumagalli, sarebbe al quarto mese. Una coppia che incuriosisce molto, come ha incuriosito l’abito bianco scelto da Federica per il giorno del suo sì in chiesa. Un abito da sposa ben lontano dai tagli moderni.