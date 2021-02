La mamma di Diletta Leotta risponde ai rosiconi dopo il regalo a Can (Foto)

Un’altra foto di Diletta Leotta e Can Yaman insieme dopo gli scatti pubblicati su Chi dell’attore con la mamma della bella conduttrice. E ancora inevitabili altre critiche e i dubbi di chi non crede a questa storia d’amore. Manca ancora il bacio, Diletta lo dà al cavallo, è il suo regalo di San Valentino all’uomo che le ha chiesto di sposarlo. Si chiama Cassius e per Can Yaman è il regalo più bello mai ricevuto. In questo modo la Leotta ha fatto ancora una volta centro nel suo cuore ma i dubbi restano e sui social agli haters ci pensa la suocera. Ofelia Castorina, la mamma di Diletta Leotta, ha già accompagnato il genero in cerca di casa. A lui ha mostrato due attici nella splendida Roma.

LE PAROLE DELLA MAMMA DI DILETTA LEOTTA AGLI HATERS

Invidia o incredulità, alla mamma della Leotta poco importa, conta soprattutto la cattiva educazione con cui più follower parlano della figlia e del suo fidanzato. Se entra in campo la suocera non possiamo pensare che la storia d’amore tra Can e Diletta sia solo un’invenzione per creare clamore, per il gossip.