Enrico Brignano diventa papà bis: la semplicità del messaggio alla prima figlia (Foto)

Ieri l’annuncio di Flora Canto della dolce attesa, il secondo figlio in arrivo ed Enrico Brignano che diventa papà per la seconda volta. La foto scelta dalla bellissima Flora Canto mostra già il pancione, non si conosce il mese della gravidanza, non si sa se sarà maschio o femmina, forse il colore del vestito scelto dall’attrice non è un indizio. Flora Canto ed Enrico Brignano sono già mamma e papà di Martina, che ha ormai quattro anni e non ha ancora ricevuto l’incarico di portare le fedi ai suoi genitori. Con l’arrivo del secondo figlio sarà la volta buona? Enrico si deciderà a chiedere la mano della sua compagna? Intanto non ha occhi che per lei e per la loro piccola ma adesso c’è anche il pancino da coccolare aspettando la cicogna.

IL POST DI ENRICO BRIGNANO E’ TUTTO PER LA SUA BAMBINA

Grazie all’amore della Canto l’attore romano è cambiato, da quando c’è lei e c’è la loro bambina crede nell’amore per sempre. Un divorzio alle spalle ma da 7 anni è Flora Canto la donna della sua vita. Già con l’arrivo di Martina tutto era cambiato, lui aveva confidato che la piccola gli aveva fatto scoprire il vero senso della vita.

“Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia, tra poco saremo in 4” ha scritto Enrico Brignano dopo il dolce annuncio della sua compagna. Ha scelto una foto molto tenera in cui Flora mostra il suo pancino ed entrambi guardano innamorati la loro piccolina che tra qualche mese sarà la sorella maggiore.

Un secondo figlio desiderato e cercato per la coppia che continua a scherzare sul matrimonio ma a questo punto Brignano dovrà decidersi e sposare la donna che ha reso la sua vita meravigliosa. Magari attenderà che anche il secondo figlio cammini per portare le fedi.