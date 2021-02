Francesca Verdini su Matteo Salvini: “Mi piace così come è” (Foto)

Sono fidanzati da due anni e Francesca Verdini si sbottona un po’ di più su Matteo Salvini (foto). L’ha già fatto anche con una dolce e spontanea dichiarazione d’amore in tv e questa volta è dalle pagine della rivista Chi che parla del loro amore ma non solo. Si sposeranno presto la Verdini e Salvini? No, al momento non hanno alcun progetto del genere da realizzare. Lei ha 28 anni e per quanto sia tanto innamorata del leader del Carroccio non ha alcuna intenzione di sposarsi. E’ del tutto soddisfatta della sua vita in questo momento, non le serve altro. Si sono incontrati a una cena con amici in comune e da lì è nato tutto, non si sono più lasciati. I paparazzi li hanno pizzicati in varie situazione, da soli, con i figli di Salvini, durante una semplice passeggiata, in vacanza o mentre facevano la spesa.

FRANCESCA VERDINI E L’AMORE PER MATTEO SALVINI

Di recente anche Elisa Isoardi ha confessato che Matteo Salvini è stato il suo amore più grande e che ci ha messo molto tempo prima di dimenticarlo, prima che la delusione passasse del tutto. E’ stata malissimo e ha confidato che il tutto è coinciso con la sua esperienza a La prova del cuoco.

Facile immaginare il dispiacere di vedere lui invece innamorato di un’altra. Alla Verdini il politico piace esattamene come è. Alla rivista Chi ha confidato: “Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”.

Nessuna fretta per le nozze, lei è ancora giovanissima, lui ha già due figli, più storie d’amore importanti alle spalle, poi adesso non è davvero il momento. Entrambi sono immersi nel lavoro, entrambi con la passione per la politica ma Francesca ci ha rinunciato e fiera prosegue il suo lavoro dietro le quinte, si occupa di produzione televisiva e cinematografica.