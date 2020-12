Matteo Salvini commosso dalla dichiarazione d’amore della sua compagna a Oggi è un altro giorno (Foto)

Per Matteo Salvini nessuna è come la sua compagna, Francesca Verdini, lei è straordinaria e a Oggi è un altro giorno arriva la dichiarazione d’amore (foto). Poca vita politica e tanta vita privata, va tutto in scena nell’intervista con Serena Bortone e tra una battuta e un racconto, tra la voglia di mettersi a dieta e nemmeno una domanda su Elisa Isoardi, c’è l’amore della sua vita. Francesca Verdini e Matteo Salvini stanno insieme da un anno e mezzo e lui conferma che prendere “il pacchetto Salvini” non è semplice perché lui è padre di due figli avuti da due ex compagne ed è un politico: “La mia compagna attuale è straordinaria, ha 28 anni ma è avanti”. Confessa che nessuno credeva nel loro legame, non pensavano sarebbe durato, invece: “Lei ha una pazienza e una dolcezza… è bravissima”. E’ innamorato Matteo Salvini, non c’è dubbio, ma si ricorda di dire che anche le mamme dei suoi figli sono straordinarie. Di Francesca Verdini però è innamorato e si vede da come la guarda mentre lei gli dichiara il suo amore usando le parole più dolci.

“FRANCESCA VERDINI E’ LA NUMERO UNO”

“Ciao amore, per farti questo saluto sono venuta dove venivo da piccola, sui tetti in campagna dove sono cresciuta. Dovrei elencare tutte le ragioni per cui ti amo ma sono troppe e quindi non basterebbe tutta la trasmissione – è Francesca che con il suo bel primo piano non ha paura di parlare d’amore e Salvini ha gli occhi pieni di lacrime – e allora questa forse questa è un’occasione per dirti quello che non va: l’orto”.