Ludovica Valli è mamma: due i nomi scelti per sua figlia (Foto)

Una foto in bianco e nero e tre mani in primo piano: Ludovica Valli è diventata mamma e presenta la figlia sui social. Due i nomi scelti per la piccola che è nata nel giorno della festa della donna, una data importante mentre a Ludovica Valli non sembra vero che la sua piccolina sia tra le sue braccia. La bimba appena nata ed è il papà che la tiene in braccio, mamma Ludovica l’accarezza. “Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza” ha scritto mamma Ludovica rivelando i due nomi scelti per sua figlia. “A te baby della nostra vita, alla forza delle donne, alla loro continua rinascita” ha voluto aggiungere perché oggi è un giorno impossibile da dimenticare. Tantissimi gli auguri per l’ex tronista ed arrivano anche quelli di sua sorella Beatrice.

LUDOVICA VALLI E’ DIVENTATA MAMMA NEL GIORNO DELLA FESTA DELLE DONNE

Costanza Caracciolo, Valentina Ferragni, Guendalina Canessa, Laura Biagiotti, Paola Turani, Cecilia Capriotti, sono solo alcune delle amiche che le hanno fatto gli auguri, tra queste anche la sorella. Beatrice Valli ha semplicemente postato tra le sue storie Instagram le foto pubblicate dalla sorella, senza aggiungere altro.