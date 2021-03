Riccardo e Roberta finalmente la scelta! Dopo anni esplode l’amore a U&D

C’era un seme di questo amore già due anni fa ma mentre per Roberta stava davvero nascendo qualcosa di importante già all’epoca, per Riccardo non c’era lo stesso sentimento, essendo invece molto vicino a Ida. Un sentimento che aveva portato il Guarnieri a scegliere di fare un percorso esclusivo con Ida e tutto quello che è successo dopo lo sappiamo. Ma più di due anni dopo siamo qui, di nuovo con Riccardo e Roberta che negli ultimi mesi hanno ripreso da dove avevano lasciato e finalmente oggi hanno anche deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne rendendosi conto di esser arrivati alla conclusione. Perchè se c’è l’amore, non c’è altro da dire. Avevamo già visto nelle ultime puntate che tra Riccardo Guarnieri e Roberta di Pauda c’era stato un forte avvicinamento, anzi qualcosa in più. I due infatti avevano detto di esser prima sulla strada dell’innamoramento e poi si erano detti innamorati! Una dolcissima notizia che oggi viene confermata, come vi avevamo raccontato nelle anticipazioni, con una vera e propria scelta.

E’ amore per Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri

Roberta e Riccardo al centro dello studio, per una scelta un po’ anomala, visto che era per entrambi un si, hanno comunque vissuto questo momento pieno di emozioni, dichiarandosi tutto l’amore che provano. Hanno ringraziato le persone che con pazienza sono stati accanto a loro in questi mesi ma hanno capito anche che è arrivato il momento viversi questa storia fuori, lontano dallo studio di Uomini e Donne.

Riccardo molto emozionato, anche in lacrime, ha parlato di quanto sia stato bello stare al fianco di Roberta e di conoscerla meglio, come è successo nelle ultime settimane. “Non lo ammettevo, mi mancava, ma io mi ero già innamorata di lei. Lei che ha accettato i miei difetti, una cosa non facile e poi tutto il resto” ha detto Riccardo al centro dello studio di Uomini e Donne.

Maria de Filippi si è raccomandata con Riccardo non lo vuole rivedere presto di nuovo in studio! E per i due poi sono caduti anche i petali di rosa! Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a questa coppia!