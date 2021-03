Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano il terzo anniversario con grandi risate (Foto)

Questa volta per il terzo anniversario Giorgia Palmas ha battuto Filippo Magnini con la sua dichiarazione d’amore. La Palmas ha scelto più foto per festeggiare i loro tre anni insieme, pochi ma in realtà tantissimi perché hanno costruito la loro bellissima famiglia. Una casa nuova, la nascita di Mia, l’attesa di potersi sposare appena la pandemia permetterà di fare la festa che tanto desiderano. Una dichiarazione d’amore bellissima quella di Giorgia Palmas a Filippo Magnini, questa volta lei è stata più veloce del campione di nuoto. Non sono mancate poi le storie Instagram di coppia, ovviamente in casa, tra risate e auguri di buon anniversario.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI INSIEME DA TRE ANNI

“3 anni di noi – urla Giorgia – della nostra famiglia, dei nostri progetti, di tutto quello che abbiamo e stiamo costruendo, 3 anni di momenti bellissimi e di altri non facili che abbiamo superato insieme… io innamorata come il primo giorno e rido con te come se stessimo insieme da tutta la vita. Buon terzo anniversario Amore mio” il messaggio d’amore dell’ex velina di Striscia la notizia per l’uomo che le ha cambiato la vita. Tantissimi gli auguri per la coppia che poco dopo arriva tra le storie Instagram facendo sorridere tutti.

Coccole sul divano per la coppia che racconta delle orecchie con il segno particolare di Filippo Magnini: la piccola Mia le ha identiche. Come due ragazzini ridono guardando nel video Filippo con i capelli biondi della sua compagna. “Sembro Peppino Di Capri – poi Magnini si corregge – sbaglio sempre, sembro Nino D’Angelo”.

Nessuna festa fuori dalle mura di casa per la coppia che continua a festeggiare di tutto in piena pandemia con la speranza che tutto finisca presto perché tutto è da tempo pronto per il loro matrimonio.