Arisa e Andrea cancellano le foto: lui spiega cosa è successo dopo l’intervista

Tutto è accaduto dopo l’intervista di Arisa a Domenica In ma per Andrea Di Carlo anche il dispiacere di non essere stato nominato era forse superabile, poi è successo altro. Arisa e Andrea hanno cancellato le foto dai loro profili social, proprio come lei canta nella canzone di Sanremo; sembra che Gigi D’Alessio l’abbia davvero scritta per loro ben prima che la storia d’amore finisse. E’ finita davvero e lui spiega il perché. Arisa dopo l’intervista di domenica con Mara Venier è andata a casa del suo fidanzato. Ovvio che abbiano parlato di quelle lacrime in diretta e del perché lei continui a non fare il suo nome, a non gridare a tutti che c’è già la data del matrimonio. Il manager è deluso e mortificato, sui social e alla rivista Oggi racconta tutto.

ANDREA DI CARLO: “HO PAURA CHE NON ABBIA DIMENTICATO IL SUO EX FIDANZATO”

“Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma” quindi è tutto vero, dovevano sposarsi.