Francesca Verdini si è laureata, la dedica a Matteo Salvini e alla famiglia (Foto)

Stupisce ancora una volta la semplicità di Francesca Verdini che sul suo profilo social pubblica le foto subito dopo la laurea. Non aveva detto niente alla famiglia né agli amici ma evidentemente ci ha pensato qualcun altro ad avvisare tutti. Così Francesca Verdini ha ricevuto regali, congratulazioni, fiori e tanti messaggi pieni d’affetto. Il primo però è quello di Matteo Salvini che orgoglioso ha commentato sui social: “Stamattina qualcuno è diventato dottore magistrale in Economia e direzione delle imprese”. Una pioggia di auguri per la sua compagna che si è poi lasciata andare a qualche scatto commentando: “Qui felicità”. Anche lei come tutti in questo periodo ha discusso la tesi da casa. Maglioncino blu e camicia, leggings e nemmeno un filo di trucco, questo il look scelto, senza dare troppa importanza all’apparenza.

FRANCESCA VERDINI: “SONO PROPRIO FORTUNATA”

“Non avevo detto niente nè ai miei genitori, nè ai miei amici. Ma i miei amici e la mia famiglia, come in tutti momenti più belli e più difficili, erano qui. Sono proprio Fortunata” commenta Francesca postando un altro scatto. Mostra i fiori, le piante che le hanno fatto recapitare a casa, i biglietti che la riempiono di gioia.

“Tutto quello che farai sarà insignificante ma è molto importante che tu lo faccia lo stesso. Alla mia mamma, al mio papà e mio fratello perché sono stati fari, i remi e la nave nel mio maremoto. Ai miei straordinari amici, soprattutto quelli lontati, per avere sempre compreso i lunghi silenzi e l’obbligata distanza, in particolare Lavinia, Ginevra, Riccardo e Federica. E al mio grande amore, Matteo”. E’ la dedica della Verdini alle persone a lei più care, al suo grande amore.